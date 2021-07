Harry va-t-il trahir Elizabeth II? Ce que prépare le papa de Archie et Lili

Une folle rumeur de trahison du Prince Harry a envahi l’Angleterre où le mari de Meghan Markle préparerait une véritable bombe en révélation après la mort de la reine Elizabeth II.

Harry, le petit-fils de la reine d’Angleterre, va publier ses Mémoires explosives

Après la désastreuse interview donnée avec son épouse à Oprah Winfrey et les conséquences que celle-ci a eues sur ses relations avec la famille royale britannique, le Prince Harry s’apprete à publier un livre attendu dans les librairies pour la fin de l'année 2022.

Et l’on peut s'attendre à des révélations fracassantes sur la famille royale, puisque le père d'Archie et Lili a annoncé se confier à cœur ouvert en tant qu'individu, de son plus jeune âge à aujourd'hui. Le petit-fils de la Reine, exilé aux États-Unis pour préserver les siens et sa vie privée, a annoncé qu’il publierait prochainement ses Mémoires !

« J’ai porté de nombreuses casquettes au fil des ans, au sens propre comme au sens figuré », a-t-il indiqué. Après cette annonce qui a fait grand bruit, une rumeur a très vite enflé sur la Toile... Le Dailymail a rapporté que le Prince Harry avait signé un accord pour publier un livre après la mort de sa grand-mère, la Reine Elizabeth II, afin de pouvoir faire des révélations à son sujet. Cependant, un porte-parole du Duc de Sussex a démenti cette histoire qui semble assez sordide.

Le porte-parole du Prince Harry a confirmé à Us Weekly que les dires du média annonçant qu'un "accord lucratif de quatre livres, le deuxième n'étant attendu qu'après la mort de la reine" était totalement faux.

Oui, le mari de Meghan Markle a signé un deal de quatre écrits concernant ses mémoires, mais aucune parution ne dépend de la santé ou pire, du décès de la Reine Elizabeth II. Le premier est attendu à la fin de l'année 2022, comme l'avait révélé son éditeur Random House, et les autres devraient suivre assez rapidement, on imagine.