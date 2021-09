Ks Bloom: ''Niska a gâté la chanson Gnonmi avec lait de Fior de Bior''

Le chantre KS Bloom s'est prononcé sur la chanson ''Gnonmi avec lait'' du jeune rappeur ivoirien Fior de Bior, réalisée en featuring avec le français Niska.

KS Bloom n'a pas aimé le ''Gnonmi avec lait'' de Fior de Bior

Lors de son séjour à Abidjan en février 2021, le rappeur français d’origine congolaise, Niska, a réalisé un featuring avec son jeune homologue ivoirien, Fior de Bior. Une collaboration considérée comme un véritable exploit pour Fior de Bior qui, dans un entretien accordé à vibe radio, a expliqué comment il a pu obtenir ce featuring avec Niska.

”Tout est parti sur Instagram. On échangeait régulièrement. Son Dj personnel jouait beaucoup mes sons en France là-bas et tout ça l’a convaincu. Quand Niska est arrivé à Abidjan, lorsqu’on s’est rencontré, il m’a dit que je dégageais un truc à la Dj Arafat qu’il aimait bien‘’, a indiqué Fior de Bior.

Puis d’ajouter: ‘’Il n’a pas hésité à l’idée de vouloir chanter avec moi. En une soirée, chez l’arrangeur Mr Le Juif, on s’est retrouvé dans une bonne ambiance et on a réalisé la chanson “Gnômi avec lait qui est bon”. Il m’a dit que c’est son soutien pour moi dans ma jeune carrière‘’.

Le clip de la chanson, publié le lundi 1er mars 2021 sur la chaîne Youtube de Niska, a connu un véritable succès en Côte d'Ivoire et à l'international, au point où le jeune Fior de Bior s'est récemment envolé pour la France pour sa toute première tournée européenne.

Mais le chantre ivoirien KS Bloom dit ne pas avoir apprécié cette chanson, en raison des propos assez vulgaires que tient le rappeur français Niska. En effet, Niska prononce dans cette chanson des mots tels que ''drogue '' et '' mougou'' ( faire l'amour). Chose que n'apprécie pas la nouvelle coqueluche de la musique gospel en Côte d'Ivoire.

''C'est clair que je n'ai pas aimée. Je trouve que Niska a gâté la chanson, toutes ses vulgarités qui étaient dedans, ça servait à quoi. Ça servait à rien. En fait, ça fermé la porte à Fior de Bior à certains endroits. Il y a des endroits où on ne peut pas jouer cette chanson à cause de ces grossièretés, et ça fait qu'on ne peut pas inviter Fior de Bior à certains événements où il y a des personnes assez responsables'', a lancé Ks Bloom lors de son passage sur les antennes de NCI.