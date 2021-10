Hollywood: Une actrice tuée à balle réelle comme Brandon Lee en 1993

La directrice de la photographie, Halyna Hutchins, a été tuée jeudi par Alec Baldwin à balle réelle comme Brandon Lee sur un plateau de tournage. L'acteur se dit "dévasté".

Brandon Lee et Jon Erik Hexum sont aussi morts accidentellement sur un plateau de tournage

Dans la recherche constante du réalisme, Hollywood s'expose à des drames liés aux armes à feu, même factices et à leur fonctionnement. En effet, l’acteur Alec Baldwin a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et grièvement blessé le réalisateur Joel Souza sur le tournage du western “Rust” en utilisant une arme factice pendant une scène.

Comme le rapporte le Hollywood Reporter, l’équipe de production du film a déclaré que “l’accident” impliquait un raté dans l’utilisation d’une arme de tournage chargée avec des balles à blanc.

L’acteur qui a immédiatement été entendu par les forces de l'ordre, a posté un message vendredi sur Twitter; il s'est dit "dévasté" et affirme coopérer pleinement avec l'enquête policière en cours. Aucune poursuite n'a été engagée à ce stade contre l'acteur de 63 ans.

Avant la directrice de la photographie Halyna Hutchins, les comédiens Brandon Lee et Jon Erik Hexum sont eux aussi morts accidentellement sur un plateau de tournage.

Réalisateur et producteur américain emblématique, Cecil B. DeMille tourne en 1915 un western, The Captive, où son souci du réalisme l'amène à utiliser de vraies balles dans une scène pour défoncer une porte. Dans la scène suivante, un figurant qui a oublié d'enlever la balle réelle de sa carabine tire sur un autre figurant et le tue.

Le 12 octobre 1984, l'acteur Jon-Erik Hexum s'était accidentellement tiré une balle dans la tête avec un pistolet chargé à blanc. Le comédien alors âgé de 26 ans se reposait entre deux prises sur le plateau de la série d'action Espion modèle. Apprenant que le tournage allait être retardé, Hexum avait empoigné un Magnum .44 et il l'avait pointé sur sa tête.

"Vous y croyez à ces conneries", avait-il alors lancé sur un ton taquin avant d'appuyer sur la gâchette. L'impact de la balle à blanc avait fracturé son crâne, causant une hémorragie interne. Conduit en urgence au Beverly Hills Medical Center, il était resté dans le coma pendant six jours avant d'être déclaré en état de mort cérébrale le 18 octobre.

"Négligence"

En mars 1993, l'acteur Brandon Lee est mort sur le tournage du film The Crow, après avoir été blessé au ventre par balle. L'arme utilisée pour tirer durant une scène sur le fils de la star des arts martiaux Bruce Lee, alors âgé de 27 ans, était censée ne contenir que des balles à blanc.

Mais l'autopsie a révélé qu'il avait été touché par un projectile de calibre .44 resté bloqué dans le canon et délogé par la détonation de la cartouche à blanc. Le procureur chargé de l'enquête avait conclu à la "négligence".