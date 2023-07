Adebayor offre un million de francs CFA à Apoutchou National

Apoutchou National a passé un agréable séjour au Togo le week-end dernier. Il a séjourné dans ce pays voisin sur invitation de l’ouverture d’une nouvelle boîte de nuit dans la capitale togolaise. En pleine prestation, l’influenceur chanteur a reçu des billets de banque de la part de l’ancien footballeur togolais Emmanuel Adebayor.

Emmanuel Adebayor honore Apoutchou National au Togo

Apoutchou National avait révélé sur sa page Facebook qu’il allait se rendre au Togo pour l’ouverture d’une nouvelle boîte de nuit. A cette occasion, il allait également gratifier les noctambules d’une belle prestation. Effectivement, le fils aîné de la comédienne ivoirienne Brigitte Bleu était présent le vendredi 21 juillet à cette soirée d’ouverture de ce pub.

Parmi les invités de marque de cette cérémonie se trouvait l’ancien capitaine emblématique des Eperviers du Togo, Emmanuel Adebayor. Ce dernier qui est connu pour être un grand noceur ne manque pas un seul instant à prendre part à des soirées organisées par des établissements de nuit en Côte d’Ivoire lorsqu’il est de passage.

L’ex-international togolais apprécie énormément la plupart des artistes ivoiriens. Et il a bien voulu montrer sa générosité envers Apoutchou National lors de sa prestation à l’ouverture de cette nouvelle discothèque. Emmanuel Adebayor a rejoint AP Le guide sur la piste de danse avant de déverser sur lui plusieurs des billets de banque.

‘’Le parrain Adebayor a décidé d’honorer son fils Apoutchou National. Franchement, c’est un monument au Togo. Après m’avoir rejoint, il a commencé à me faroter avec des billets de 5 et 10 mille FCFA. Le tout faisait 1 million de F CFA qu’il a versé sur moi ce soir. Adebayor est quelqu’un qui a réussi dans le football et il fait la fierté de l’Afrique. Tellement j’étais content que j’ai commencé à faire des jeux de rein’’, a écrit le chanteur ivoirien sur sa page Facebook.

Cependant, Apoutchou National a mis à profit son séjour togolais pour rencontrer de nombreuses personnalités publiques et des artistes togolais à savoir le groupe Toofan, Santrinos Raphaël, Dr Kodom et bien d’autres. L’influenceur a adressé ses remerciements à toutes ces personnes sur la toile.

‘’Je tiens à dire merci à tout le peuple togolais pour cet accueil chaleureux. Merci à papa Caviar, merci à monsieur Djibril pour l’invitation, merci à papa docteur Kodom pour ton enveloppe. Merci mon parrain de la soirée, la légende Adebayor, à mon frère Mathieu Gnassingbé, à ma grando Marie la rose qui m’a donné une enveloppe de 1000 euros pour mon séjour. Je dis également merci à mon frère Santrinos. Bro, merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Togo’’, a ajouté Apoutchou.