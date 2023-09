Côte d’Ivoire : DJ Congélateur introuvable depuis son retour à Abidjan

Depuis son retour en Côte d’Ivoire, DJ Congélateur est porté disparu selon sa famille et les responsables de la structure Nama Bouaké Production. Lors d’une conférence de presse, son oncle a décidé de porter plainte.

DJ Congélateur porté disparu

L’artiste DJ Congélateur a passé pratiquement un mois en France dans le cadre d’une tournée européenne. Son séjour hexagonal a été possible grâce à la structure Nama Bouaké Production qui a tout mis en œuvre pour permettre à l’enfant de Bodokro d’être aux pieds de la Tour Eiffel.

Rentré en Côte d’Ivoire avec son manager Whyty Manadja il y a quelques jours, le chanteur DJ Baoulé a été pris en otage par l’un de ses parrains du nom de Bilal le libanais. C’est ce qui est ressorti au cours de la conférence de presse tenue le mercredi 30 août dernier par la structure Nama Bouaké Production pour le bilan de la tournée européenne en compagnie de Tiesco le Sultan et de la famille de DJ Congélateur. ‘’C'est avec le manager que nous avons signé le contrat de DJ Congélateur. Mais vu la tournure que prennent les choses, Bilal le Libanais, parrain de l'artiste, qui ne veut plus du manager et réclame la somme de 10 millions qu'il aurait dépensée sur DJ Congélateur. Et même plus, il a sous sa main actuellement l'artiste qu'il a enlevé à l'aéroport. Nous avons donc jugé bon de procéder ainsi. Car c'est après tout, les parents qui sont les premiers garants de leurs enfants’’, expliquent les responsables de la structure.

Désemparée, l’oncle de la l’artiste au nom de la famille a décidé de porter plainte. ‘’M. Whity Manadja était en Europe avec Congélateur. Et il semble que lorsqu’ils sont revenus à l’aéroport, l’enfant a été kidnappé. Par qui ? On ne sait pas. Et jusqu’aujourd’hui, on ne sait pas où l’enfant se trouve. Sa maman est aujourd’hui à Abidjan. On veut voir où se trouve notre enfant ou bien nous allons porter plainte contre X. Car, même le fou a des parents’’, précise-t-il.