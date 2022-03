Affaire femme = argent: Juste Crépin recadre sévèrement Dj Mix

Le blogueur ivoirien Juste Crépin Gondo n’est pas du tout content du chanteur Coupé décalé, Dj Mix. Voici la raison.

Dj Mix: ‘’Un homme qui n’a pas d’argent cherche une femme pourquoi ?‘’

Invité à l’émission ‘’Les femmes d’içi’’ sur la chaîne de télé NCI, le chanteur Coupé décalé, Dj Mix a tenu des propos qui ont suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. En effet, il a affirmé qu’un homme qui n’a pas d’argent ne devrait pas avoir de femme. ‘’Un homme qui n’a pas d’argent cherche une femme pourquoi ? Quand tu n’as pas d’argent, ta priorité c’est ton boulot (…) Tu cherches d’abord à joindre les deux bouts et puis quand tu vois que ça va, tu cherches maintenant une femme‘’, a lancé Dj Mix.

Des propos qui ont été applaudis par la présentatrice de l’émission, Khadi Touré, et les autres femmes présentes sur le plateau. De son côté, le blogueur Juste Crépin Gondo est très rapidement monté au créneau et a craché ses vérités à Dj Mix. ‘’Vous connaissez le nombre de personnes qui sont en couple et qui ont commencé dans une certaine galère (...) Donc vous êtes en train de nous dire qu'un pauvre n'a pas droit à l'amour !! Et quand on vous écoute, on a l'impression que le critère de base même pour se mettre en couple, c'est l'argent. Mais à quel moment on parle d'amour ? (…) C'est-à-dire, quand j'écoute votre raisonnement, je cherche l'argent jusqu'à; quand je l'ai, je décrète de tomber amoureux‘’, a ironisé Juste Crépin.

Puis d’ajouter: ‘’Les plus belles histoires d'amour se construisent dans la souffrance et dans la douleur. Pour moi, la base d'une relation, c'est d'aimer la personne et de vouloir construire quelque chose à deux. Ce genre de mentalité trompe beaucoup de femmes. Si on écoute votre raisonnement, c'est qu'entre toutes les femmes et les prostituées, où est la différence vu que ces dernières disent que si tu n'as pas l'argent, tu ne m'auras pas, c'est la même chose (...) La femme voit l'amour en ce qu'elle ressent où l'homme conçoit l'amour en ce que vous avez traversé (...) Faites attention à ce que vous dites", a prévenu le blogueur.